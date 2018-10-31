Следователи проводят проверку после издевательств сотрудницы алтайской аптеки над стариком

В СУ СКР по Республики Алтай сообщили о проведении доследственной проверки после того, как сотрудница аптеки издевалась над стариком и брызгали в него освежителем.

Выяснилось, что все происходило в одной из аптек в Горно-Алтайске. Ранее в соцсетях писали, что инцидент случился в Алтайском крае.

На кадрах видно, что сотрудница аптеки брызгает на пенсионера освежителем и спрашивает, вкусно ли пахнет. «Давай в рот побрызгаем», — улыбаясь говорит героиня видео. Оператор также смеется.

Пожилой мужчина старался прикрыться руками, но это не остановило девушку. Что подтолкнуло ее к издевательствам, неизвестно. Пользователи предполагают, что от старика плохо пахло, поэтому сотрудница пошла на крайние меры

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.