3 сентября
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Происшествия

Смертельное ДТП на Чуйском тракте

Пьяная женщина совершала обгон на участке, где он запрещен, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

Машина марки Honda Fit, двигаясь со стороны Искитима в сторону Черепаново, выехала на полосу встречного движения для того, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль.

Уворачиваясь от встречного транспорта, Honda Fit столкнула попутный автомобиль при резком перестроении. Обе машины улетели в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля Honda, женщина 1991 г.р. получила тяжелые телесные повреждения. Также два пассажира автомобиля Honda Fit, мужчины 1968 и 1984 годов рождения, скончались на месте.

Еще одного пострадавшего с травмами также доставили в больницу.

Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей.

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