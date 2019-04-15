Соцсети: в Барнауле неизвестные обстреляли пассажирские автобусы

В Барнауле неизвестные обстреляли из пневматического оружия три пассажирских автобуса. Об этом сообщает Barnaul 22 со ссылкой на компанию «Командирское», которой принадлежат автобусы. По данным паблика, инцидент произошел днем, когда автобусы везли пассажиров по маршруту.

«Осколки летели в сторону пассажиров, в том числе детей. Водители теперь опасаются выходить на маршруты», — сообщили в компании.

В декабре 2018 года администрация Барнаула без конкурса выдала свидетельства на обслуживание маршрутов № 18 и 58 компании «Командирское».

Компания «Командирское» существует с 1998 года. Зарегистрирована в барнаульской квартире на ул. Малахова. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Иван Соколов. Фирма прежде работала только на межмуниципальных маршрутах, возила пассажиров из Барнаула в села Алтайского края. В числе городских перевозчиков никогда не значилась.