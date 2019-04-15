Соцсети: в Барнауле неизвестные обстреляли пассажирские автобусы

«Осколки летели в сторону пассажиров, в том числе детей. Водители теперь опасаются выходить на маршруты», — сообщили в компании.
В декабре 2018 года администрация Барнаула без конкурса выдала свидетельства на обслуживание маршрутов № 18 и 58 компании «Командирское».
Компания «Командирское» существует с 1998 года. Зарегистрирована в барнаульской квартире на ул. Малахова. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Иван Соколов. Фирма прежде работала только на межмуниципальных маршрутах, возила пассажиров из Барнаула в села Алтайского края. В числе городских перевозчиков никогда не значилась.