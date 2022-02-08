Сжегший церковь на Алтае «шаман Люцифера» вышел на свободу

Сжегший часовню Архангела Михаила у подножья Белухи в Республике Алтай «шаман» Сергей вышел на свободу и даже водит в горы группы туристов, пишет « КП Барнаул ».

Уроженца Республики Казахстан, проживающего в Усть-Коксе, за умышленное уничтожение чужого имущества обязали пройти лечение. Житель села Тюнгур рассказал, что осенью прошлого года этого человека выпустили.

На странице «шамана» начали появляться публикации, где он призывает желающих отправиться с ним в поход, чтобы наполнить тело «живительной энергией пространства».

«Одна из практик, это Капалабхати — огненное дыхание», — пишет он.

Как уже сообщалось, Сергей еще до поджога регулярно устраивал туры и славился своим экстравагантным поведением. Он основал собственное околорелигиозное учение и называл себя «шаманом Люцифера».

В 2018 году на одном из перевалов он устроил обряд, в ходе которого сжег священные для алтайцев ленты кыйра.

В другом своем видеоролике он показывал банку якобы не свернувшейся крови, которая, по его словам, вытекла из него шесть дней назад, и заявляет, что вместе с «пятилетней пуповиной Яраславы» собирается отнести ее к Алтарю Матери для приближения «Рождения Силы Люцифера».