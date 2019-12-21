«Там ужас». На бийской трассе столкнулись три машины, очевидцы говорят о погибших

Подписчики паблика Barnaul22 сообщили о столкновении трех легковых автомобилей на 249-м километре бийской трассы — после поворота на Косиху. Все, кто проезжал мимо, говорят примерно одно: «Там ужас».
Столкновение на бийской трассе 21 декабря 2019 года.
Скан записи видеорегистратора, Barnaul22.
По словам очевидцев, есть погибшие — ну другие утверждают, однако, что обошлось без смертей. На месте происшествия работают медики и МЧС.
Один автомобиль съехал в кювет. Возможно, машины столкнулись лоб в лоб. Официальной информации об этой аварии пока не поступало.