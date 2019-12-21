Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 декабря -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Там ужас». На бийской трассе столкнулись три машины, очевидцы говорят о погибших

Подписчики паблика Barnaul22 сообщили о столкновении трех легковых автомобилей на 249-м километре бийской трассы — после поворота на Косиху. Все, кто проезжал мимо, говорят примерно одно: «Там ужас».

Столкновение на бийской трассе 21 декабря 2019 года.
Столкновение на бийской трассе 21 декабря 2019 года.
Скан записи видеорегистратора, Barnaul22.

По словам очевидцев, есть погибшие — ну другие утверждают, однако, что обошлось без смертей. На месте происшествия работают медики и МЧС.

Один автомобиль съехал в кювет. Возможно, машины столкнулись лоб в лоб. Официальной информации об этой аварии пока не поступало.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость