Тайские полицейские задержали россиянина за педофилию

«К нам обратилась с заявлением мать девочки, гражданка России, проживающая в Таиланде с семьей: ее муж, отец дочери — гражданин Таиланда», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Девочка сообщила матери о «странном» партнере по переписке, который присылал ей свои фото и видео в обнаженном виде.

Женщина рассказала полицейским, что увидела переписку своей дочери с ним в её телефоне. Сначала это был простой диалог с обычными вопросами в приложении, однако вскоре переписка приобрела непристойный характер, в которой 30-летний мужчина предлагал 10-летней девочке заняться сексом, пишут «Новости Паттайи».

По предложению полицейских, мать девочки продолжила переписку, которая велась на русском языке от имени дочери, и договорилась о встрече с подозреваемым. Когда он приехал на встречу, его задержали.

Женщина сказала, что мужчина подходил к ним в отеле, чтобы завязать знакомство и попросил номер телефона, сказал, что может помочь девочке подтянуть английский язык, общаясь в мессенджере. На предварительном разбирательстве задержанный утверждал, что думал, что переписывается с матерью, а не с ребенком.

По таиландскому законодательству ему грозит от 5 до 20 лет тюрьмы.

Полицейский сообщил, что задержанный прожил в Таиланде несколько месяцев по туристическим визам.

В посольстве России в Бангкоке подтвердили наличие информации о задержании россиянина полицией Паттайи по обвинению в педофилии, пишет bfm.ru.

«Для большинства россиян курорты Таиланда — это место семейного отдыха на море. Но, к сожалению, есть среди россиян и те, кто приезжает сюда с другими намерениями, связанными как с нарушениями законодательства этой страны о преступлениях в отношении несовершеннолетних, так и просто с вольным поведением в половых отношениях, которое они сами считают нормальным. В таиландском обществе такое поведение вызывает отторжение», — сказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Владимир Пронин.