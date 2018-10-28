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Происшествия
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Тело пропавшего бийчанина обнаружили в яме уличного туалета в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске обнаружили тело пропавшего без вести бийчанина, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Туалет.
Туалет.
СС0

По версии следствия, в начале августа 31-летний житель Бийска работал по найму на городских строительных объектах Горно-Алтайска и проживал в съемном жилье на территории Майминского района. Вскоре он пропал, на связь с близкими не выходил. Родственники мужчины обратились за помощью в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками управления уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление.

По предварительным данным, в ночь с 31 августа на 1 сентября в одном из жилых домов Горно-Алтайска во время распития спиртных напитков и употребления наркотиков между 39-летним хозяином дома и его сожительницей произошел конфликт с ранее знакомым бийчанином и его приятелем.

В ходе ссоры мужчины стали избивать потерпевшего руками и ногами. В результате этого бийчанин скончался на месте происшествия. После этого злоумышленники вынесли тело погибшего на улицу и через несколько дней скинули его в выгребную яму уличного туалета, засыпали землей и залили бетоном.

В октябре тело погибшего извлекли и направили на проведение судебной медицинской экспертизы.

Подозреваемых задержали, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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