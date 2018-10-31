Утечкой данных сотрудников Сбербанка заинтересовался Роскомнадзор

База данных появилась на одном из специализированных сайтов для программистов на прошлой неделе. В ней содержалось 421,7 тысячи записей о сотрудниках Сбербанка и нескольких «дочек», в том числе их имена, электронные адреса и логины для входа в операционную систему банка.

Информацию выложил неизвестный пользователь, она была доступна бесплатно.

Сбербанк заявил, что ему известно об утечке, но утверждает, что эта база данных не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации, пишет bfm.ru.