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Утечкой данных сотрудников Сбербанка заинтересовался Роскомнадзор

Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с недавней утечкой данных сотрудников кредитной организации, сообщает РИА Новости.

Сбербанк.
Сбербанк.
Михаил Хаустов

База данных появилась на одном из специализированных сайтов для программистов на прошлой неделе. В ней содержалось 421,7 тысячи записей о сотрудниках Сбербанка и нескольких «дочек», в том числе их имена, электронные адреса и логины для входа в операционную систему банка.

Информацию выложил неизвестный пользователь, она была доступна бесплатно.

Сбербанк заявил, что ему известно об утечке, но утверждает, что эта база данных не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации, пишет bfm.ru.

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