Утонули дедушка и внучка из России при попытке нелегально перейти границу с США

64-летний мужчина и его 15-летняя внучка ехали в США, чтобы навестить мать девочки, пишет Babr Mash .

Девочка хотела увидеться с мамой, которая проживает Лос-Анджелесе. Женщина не могла выехать к семье, тогда ее отец решил увезти внучку к матери самостоятельно.

Семья купила билеты, но визу оформить не получилось, они решили добраться до США нелегально — через Мексику.

При переходе реки в Эль-Пасо девочка поскользнулась на камнях и ее унесло течением, пенсионер бросился на помощь внучке, но не смог вынести ее на берег и утонул, рассказывает подробности трагедии Газета.Ru.

Тело девочки полицейские обнаружили спустя несколько часов, дедушку искали почти неделю.

Семья готовится к похоронам, тела погибших доставят на малую родину в Бурятию.

Ранее мальчик поскользнулся на разрушенной плотине и утонул в сибирской реке.