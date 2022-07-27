Утонули дедушка и внучка из России при попытке нелегально перейти границу с США

Девочка хотела увидеться с мамой, которая проживает Лос-Анджелесе. Женщина не могла выехать к семье, тогда ее отец решил увезти внучку к матери самостоятельно.
Семья купила билеты, но визу оформить не получилось, они решили добраться до США нелегально — через Мексику.
При переходе реки в Эль-Пасо девочка поскользнулась на камнях и ее унесло течением, пенсионер бросился на помощь внучке, но не смог вынести ее на берег и утонул, рассказывает подробности трагедии Газета.Ru.
Тело девочки полицейские обнаружили спустя несколько часов, дедушку искали почти неделю.
Семья готовится к похоронам, тела погибших доставят на малую родину в Бурятию.
Ранее мальчик поскользнулся на разрушенной плотине и утонул в сибирской реке.