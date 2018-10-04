В Алтайском крае бухгалтера администрации обвиняют в хищении крупной суммы

По данным следствия, обвиняемая выполняла обязанности главного бухгалтера, пока на месте не было основного работника. Когда женщину официально назначили на эту должность, она стала похищать бюджетные деньги.
С апреля по август 2017 года злоумышленница начисляла себе сверх зарплаты и другие деньги. Получив средства, она тратила их по своему усмотрению. Всего женщина похитила больше 55 тысяч рублей.
Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, но добровольно не погасила причиненный ущерб.
Уголовное дело направили в суд.