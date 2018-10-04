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В Алтайском крае бухгалтера администрации обвиняют в хищении крупной суммы

Бухгалтера одного из комитетов администрации Чарышского района обвиняют в хищении более 55 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

По данным следствия, обвиняемая выполняла обязанности главного бухгалтера, пока на месте не было основного работника. Когда женщину официально назначили на эту должность, она стала похищать бюджетные деньги.

С апреля по август 2017 года злоумышленница начисляла себе сверх зарплаты и другие деньги. Получив средства, она тратила их по своему усмотрению. Всего женщина похитила больше 55 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, но добровольно не погасила причиненный ущерб.

Уголовное дело направили в суд.

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