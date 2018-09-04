В Алтайском крае 77-летняя бабушка отхлестала вора тряпкой и бросилась в погоню

Пожилая жительница Камня-на-Оби дала отпор вору, который вечером проник в ее дом, пишет прокуратура Алтайского края.

Во время предварительного расследования установили, что летом злоумышленник решил залезть в чужой дом и что-нибудь украсть. Обвиняемый локтем разбил стекло и попал внутрь через окно.

Мужчина взял металлические изделия, чтобы потом сдать их в пункт приема. Однако, когда вылезал из окна ногами вперед, держа алюминиевую флягу, к дому подошла хозяйка.

Пенсионерка не растерялась и начала кричать, а также бить обвиняемого тряпкой. Злоумышленник хотел убежать, но женщина отправилась следом и кричала «ловите вора».

Злоумышленника поймали очевидцы, они же вызвали полицию. Он признал свою вину. Теперь мужчине грозит лишение свободы до 6 лет.