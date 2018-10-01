В Алтайском крае будут судить мать, которая выбросила двухлетнюю дочь из окна

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Рубцовска. Женщина выбросила из окна двухлетнюю дочь, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным предварительного следствия, в ночь с 16 на 17 января 2018 года в одном из многоэтажных домов Рубцовска женщина поссорилась с сожителем. Оба были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

От шума проснулась двухлетняя дочь женщины. Она взяла ребенка на руки и села на подоконник в оконный проем, створка которого была открыта. После этого она переместила девочку на вытянутых руках за окно третьего этажа и угрожала убить ее.

Полицию вызвали очевидцы. Один из прохожих забрался на крышу строения, которое было под окнами квартиры. Он и поймал ребенка, когда женщина отпустила дочь.

Следователь направил представление для решения вопроса о привлечении к ответственности людей, которые не контролировали ситуацию в этой семье.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.