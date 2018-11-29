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Происшествия
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В Алтайском крае мужчина забил кирпичом женщину, которая не отпускала его домой

Жителя Рубцовска обвиняют в убийстве знакомой. Правоохранители завершили расследование, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

По данным следствия, в сентябре 2018 года рубцовчанин встретил свою приятельницу и поехал с ней в садоводческое товарищество, расположенное недалеко от города. Знакомые выпили, а потом мужчина сказал, что хочет домой.

Потерпевшая не хотела отпускать приятеля, желая продолжения отношений. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил ее кирпичом по голове. Женщина скончалась на месте происшествия.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину, ранее он уже был осужден за убийство. Уголовное дело направили в суд.

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