В Алтайском крае мужчина забил кирпичом женщину, которая не отпускала его домой

По данным следствия, в сентябре 2018 года рубцовчанин встретил свою приятельницу и поехал с ней в садоводческое товарищество, расположенное недалеко от города. Знакомые выпили, а потом мужчина сказал, что хочет домой.

Потерпевшая не хотела отпускать приятеля, желая продолжения отношений. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил ее кирпичом по голове. Женщина скончалась на месте происшествия.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину, ранее он уже был осужден за убийство. Уголовное дело направили в суд.