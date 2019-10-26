Восемь человек погибли в автокатастрофе в Алтайском крае

26 октября на трассе А-322 в Топчихинском районе Алтайского края в ДТП погибли восемь человек, в том числе один ребенок, ещё восемь пострадали. В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили подробности аварии.

Что произошло

Столкновение микроавтобуса Fiat Ducato и минивена Nissan Presage произошло в 7:50 на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск (А-322). Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato.

Уже известно, что водитель автомобиля Nissan два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По предварительным данным ведомства, в массовом ДТП пострадали 16 человек, из которых 8 погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ.

Как сообщает краевой Минздрав, при эвакуации пострадавших на месте работали две бригады скорой медицинской помощи Топчихинской ЦРБ и две бригады Калманской ЦРБ.

ДТП в Топчихинском районе. ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Где находятся пострадавшие

Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов оценивается как тяжёлое. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. После стабилизации состояния пациентов доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ: в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф.

Еще три человека доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу. При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждение Барнаула будет задействован вертолёт. Санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, губернатор находится в курсе ситуации. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, принимаются решения по помощи семьям погибших.