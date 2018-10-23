В Барнауле арестовали мужчину за похищение и убийство тещи и его отца-подельника

В Барнауле 31-летнему и 55-летнему жителям Новокузнецка предъявили обвинение в похищении женщины. Одному из мужчин она приходилась тещей, а другому — сватьей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, между 31-летним обвиняемым и его женой сложились неприязненные отношения. Женщина вместе с сыном уехала в Барнаул. В начале октября мужчина вместе с отцом подъехали к дому родителей жены и, применяя насилие, поместили в салон автомобиля ее 51-летнюю мать.

Обвиняемые избили женщину и вывезли ее в район промышленной зоны Барнаула, где оставили. Вскоре потерпевшая скончалась.

Altapress.ru писал, что жительница Барнаула Екатерина Глотова разместила на своей странице «ВКонтакте» 11 октября просьбу о помощи. Женщина сообщала, что ее маму похитил ее бывший муж Алексей В., а помог ему в этом его отец.

Екатерина считает, что ее экс-супруг вместе с отцом следили за ней и ее мамой с 8 октября. В среду, 10 октября, около 22:00 они специально били машину ее родителей, чтобы выманить их из дома.

Екатерина Глотова,

жительница Барнаула:

Сначала на звук вышел мой папа и выключил сигнализацию. Через полчаса она сработала снова. Родители пошли вместе. Они решили перепарковать машину. Папа уехал, а мама пошла за ним пешком. На углу дома ее уже ждали. Когда мама не вернулась, мы с папой поняли, что ее мог похитить Алексей — я видела в окно, как он ошивается во дворе. Тело нашли почти спустя сутки.

Обвиняемых заключили под стражу. Проводят судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.