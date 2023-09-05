В Барнауле эвакуировали налоговую

Днем в Барнауле 5 сентября эвакуировали работников налоговой, расположенной по адресу Социалистический проспект, 47/99.

Об этом сообщили очевидцы паблику "В курсе 22".

Подробности пока неизвестны.

Ранее в Барнауле в один день эвакуировали два ТРЦ из-за сообщений о минировании.