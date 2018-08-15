В Барнауле лжесоцработники под предлогом денежной реформы обворовывали пенсионеров

Чтобы войти в доверии к пожилым людям, злоумышленницы приносили с собой небольшие подарки: макароны и крупы. Женщины говорили, что скоро будет денежная реформа и поэтому деньги нужно менять на новые.
Гостьи переписывали номера и серии купюр, опечатывали их в конверт, а потом быстро меняли конверты на другие. Внутри были муляжи денег. Злоумышленницы оставляли пенсионерам несуществующие телефоны, а также адреса, по которым якобы можно поменять деньги.
Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Обман вскрывался, когда пожилые барнаульцы открывали оставленные конверты. Потерпевшим было 87−89 лет.
Подсудимая признала свою вину и раскаялась. Она полостью возместила ущерб трем жителям Барнаула. Ранее женщина была судима.
Злоумышленницу приговорили к 3 годам лишения свободы.