В Барнауле лжесоцработники под предлогом денежной реформы обворовывали пенсионеров

В Барнауле осудили жительницу Новгородской области, которая вместе с другой женщиной похищала деньги у пенсионеров. Злоумышленницы представлялись сотрудниками соцслужбы и попадали в чужие квартиры, сообщает прокуратура Алтайского края.

Чтобы войти в доверии к пожилым людям, злоумышленницы приносили с собой небольшие подарки: макароны и крупы. Женщины говорили, что скоро будет денежная реформа и поэтому деньги нужно менять на новые.

Гостьи переписывали номера и серии купюр, опечатывали их в конверт, а потом быстро меняли конверты на другие. Внутри были муляжи денег. Злоумышленницы оставляли пенсионерам несуществующие телефоны, а также адреса, по которым якобы можно поменять деньги.

Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Обман вскрывался, когда пожилые барнаульцы открывали оставленные конверты. Потерпевшим было 87−89 лет.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась. Она полостью возместила ущерб трем жителям Барнаула. Ранее женщина была судима.

Злоумышленницу приговорили к 3 годам лишения свободы.