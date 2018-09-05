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В Барнауле несколько семей не могут вернуть деньги за несостоявшийся отпуск

В Барнауле несколько человек обратились в компанию, работающую под вывеской «Сеть туристических агентств Turlider». Люди внесли предоплату, а потом цены неожиданно выросли. После расторжения договора им так и не вернули деньги, пишут «Вести Алтай».

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

Среди пострадавших — семья Вячеслава Кудинова. В начале августа они хотели ехать в Крым и пришли в офис на проспекте Строителей. Клиентов устроили цена и условия поездки, поэтому внесли предоплату — 50% от путевки стоимостью более 170 тысяч.

Через пару дней выяснилось, что цена выросла: агентство просило почти на 70 тысяч больше. Это оказалось не по карману, и договор расторгли. Однако предоплату, как было оговорено, в течение двух дней не получили.

Вячеслав Кудинов говорит, что вскоре стало известно, что есть еще несколько пострадавших.

Клиенты вызвали полицию и в присутствии журналистов передали заявления с просьбой помочь разрешить спор и вернуть деньги. Теперь оперативникам предстоит установить полный список пострадавших.

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