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Происшествия
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В Барнауле разыскивают мужчину в спортивном костюме, напавшего на прохожего с ножом

Днем 29 ноября в Барнауле неизвестный напал на прохожего с ножом. Произошло ЧП на пересечении улиц Юрина и Путейской. Злоумышленника разыскивают.

Боевик, террорист с ножом.
Боевик, террорист с ножом.
СС0

Как сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул», злоумышленник похитил: 350 рублей, обручальное кольцо, цепочку и сотовый телефон Lenovo Q5. После разбойного нападения он скрылся по улице Юрина в сторону проспекта Коммунаров.

Сейчас в Барнауле разыскивается мужчина, на вид которому 30−35 лет, среднего телосложения, у него черные волосы, кавказская внешности, на лице щетина.

В момент нападения он был одет в синий спортивный костюм с капюшоном, поверх черная куртка.

Предположительно, это он попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из магазинах Барнаула.

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