В Барнауле разыскивают мужчину в спортивном костюме, напавшего на прохожего с ножом

Как сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул», злоумышленник похитил: 350 рублей, обручальное кольцо, цепочку и сотовый телефон Lenovo Q5. После разбойного нападения он скрылся по улице Юрина в сторону проспекта Коммунаров.
Сейчас в Барнауле разыскивается мужчина, на вид которому 30−35 лет, среднего телосложения, у него черные волосы, кавказская внешности, на лице щетина.
В момент нападения он был одет в синий спортивный костюм с капюшоном, поверх черная куртка.
Предположительно, это он попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из магазинах Барнаула.