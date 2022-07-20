20 июля
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Происшествия

В Барнауле за растрату осудили ректора одного из вузов города

В Барнауле осудили ректора алтайского филиала «ЛГУ имени А.С. Пушкина». Его признали виновным в растрате имущества в особо крупном размере.

"Ленин-белогвардеец" у здания краевого суда.
"Ленин-белогвардеец" у здания краевого суда.
Виктория Траут

Установлено, что ректор давал устные распоряжения директору изготавливать фиктивные договоры об оказании несуществующих услуг.

Таким образом они похитили больше 2,4 млн рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства и частичное возмещение причиненного ущерба.

Ректору дали четыре года условно со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Также три года он не сможет занимать административные и управленческие должности.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов региона.

Ранее главу алтайского района осудили за хищение бюджетных средств на собственное обучение.

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