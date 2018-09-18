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В берлинской клинике заявили, что участника Pussy Riot отравили

Работники берлинской клиники Charite предполают, что издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов был отравлен.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Профессор Кай-Уве Экардт заявил журналистам, что у этой версии высокая вероятность.

Он не стал выдвигать гипотезы, чем именно его могли отравить, но заявил, что признаков передозировки какими-либо препаратами не найдено.

Петр Верзилов не может самостоятельно передвигаться. Его эвакуировали в госпиталь в Германии на частном самолете из России за счет организации «Кино за мир». Состояние больного начало улучшаться. «Ему лучше. Все хорошо», — заявила его гражданская жена Вероника Никульшина, отказавшись от подробностей.

Однако СМИ до сих пор утверждают, что Верзилов оглох, ослеп и не может ходить без посторонней помощи. Телеграм-канал «112» сообщал, что врачи поставили Верзилову диагноз «острое полиморфное психотическое расстройство, случившееся на фоне сильного эмоционального потрясения».

11 сентября Верзилова госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Москве. 15 июля он в числе четырех активистов Pussy Riot в знак протеста выбежал на поле в ходе финала ЧМ-2018 по футболу между Хорватией и Францией. Они выбежали на поле, из-за этого игру ненадолго приостановили, их выпроводили и задержали. Таким образом они провели акцию за освобождение политзаключенных, прекращение уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

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