«Мэру пламенный привет!»: как выглядит затопленный Бийск на снимках с камер видеонаблюдения

Бийск похож на Венецию, если не присматриваться. Хуже всего дела обстоят на ул. Социалистической, особенно на перекрестке с ул. Пугачева.
Там, кстати, застрял трактор. Бийчанин проезжал по затопленной дороге и заснял, как машина не смогла «переплыть» участок.
«На одной из самых загруженных улиц города сегодня спокойно плавают огромные льдины и застрял даже трактор. Мэру и администрации пламенный привет!» — прокомментировал ситуацию житель Бийска.
Бийские парки тоже скоро потонут, судя по кадрам с лужами и снегом.
Ранее в Барнауле крышу сильным ветром снесло с одной из остановок и приземлило на парковку.