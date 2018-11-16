В Чувашии осудили чиновницу, выписавшую себе 39 премий

Следствие и Новочебоксарский городской суд установили, что с января 2012 по апрель 2016 года чиновница без соответствующих решений главы городской администрации, издала 39 приказов о своем премировании, а затем распоряжалась этими денежными средствами по своему усмотрению.

В ноябре 2012 и июне 2013 года она, также превышая свои должностные полномочия, лично издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы вначале 2-го, а потом 1-го класса. При этом второй приказ она подписала якобы за особые отличия в службе на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии

Суд приговорил чиновницу к 40 тыс. рублей штрафа по делу о превышении должностных полномочий. При этом ущерб, нанесенный ее деятельностью составит 108 тыс. рублей.