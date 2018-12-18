Полиция задержала почти 40 студентов московского вуза

Утром 17 декабря в Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов, сообщает РИА Новости .

На сайте университета сообщается, что в общежитии на улице Волгина на юго-западе Москвы нашли наркотики и травматическое оружие, и полицейские проводят проверку.

Большая часть задержанных — студенты из Ингушетии, но были жители и других регионов. По данным агентства, задержания произошли после того, как в полицию обратился студент из Таджикистана. Он заявил, что ингуши якобы избили его и выстрелили в него из травматического пистолета. Информацию о происшествии проверяют правоохранительные органы.

Вечером 17 декабря всех студентов отпустили из полиции. Об отчислении речи не идет, сообщает Интерфакс. 18 декабря пройдет встреча со студентами, проживающими в общежитии вуза, а также с ректором.