В Москве экстренно госпитализировали артиста Льва Лещенко

Народного артиста Льва Лещенко доставили в больницу из концертного зала Москвы. Dni.ru сообщают, что плохо ему стало перед концертом.

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко доставили в больницу из столичного концертного зала «Мир» 8 декабря.

Он намеревался принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира». Но за кулисами он почувствовал себя плохо. Вызвали «скорую» и певца экстренно доставили в больницу.

Причины его госпитализации не уточняются. Однако dni.ru напоминает, что у Льва Лещенко время от времени возникают острые проблемы со здоровьем. К примеру, в 2014-м его отвезли на «скорой» в больницу при таких же обстоятельствах — со сцены.

В дальнейшем в Израиле ему диагноз — «межпозвоночная грыжа шейного отдела». Тогда ему сделали срочную операцию — удалили грыжу удалили, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.

Между тем, артист продолжает весьма энергично выступать. 1 декабря он появился на фестивале «Песня года» и спел песню «Родная земля». Он говорил, что у него очень плотный график выступлений.