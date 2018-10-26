Мощный поток смыл автобус с 37 детьми в Мертвое море, есть погибшие

Трагедия случилась 25 октября. Группа детей и учителей направлялась на экскурсию в район Мертвого моря. Однако, проезжая по мосту, автобус попал под мощный селевой поток, вызванный проливными дождями.
По данным службы гражданской обороны королевства, 18 человек, среди которых большинство детей, погибли. Еще 22 человека удалось спасти. Однако многие нуждаются в срочной медицинской помощи и находятся в тяжелом состоянии.
Еще несколько человек до сих пор не найдены. Поисковая операция продолжается. Задействованы вертолеты, в том числе направленные на помощь соседним Израилем.