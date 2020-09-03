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3 сентября
Происшествия

В Новосибирске детей спасли на пожаре, сбросив их с третьего этажа

Жильцы загоревшейся квартиры многоквартирного дома в Новосибирске вынуждены были сбросить своих детей с третьего этажа, чтобы спасти их. К счастью, дети упали на одеяло, которое растянули несколько соседей, рассказывает «Медуза».

Дом в Новосибирске на ул. Мясникова. Здесь произошел пожар.
Дом в Новосибирске на ул. Мясникова. Здесь произошел пожар.
ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел рано утром в девятиэтажке — в Калининском районе Новосибирска на улице Мясникова. Что-то вспыхнуло в трёхкомнатной квартире — в комнате, заваленной вещами в коробках. Но обнаружили его поздно, из-за чего огонь успел разгореться.

По данным местных спасателей, в 7:23 в МЧС начало поступать множество звонков. Когда спасатели прибыли на место, из окон квартиры на третьем этаже валил густой черный дым.

Соседи растянули простыни (по другой версии — одеяло), чтобы помочь людям горящей квартиры эвакуироваться через окно. Так были спасены двое детей трех и четырех лет.

Кроме того, соседи, живущие на четвертом этаже, при помощи веревки эвакуировали еще четырёх взрослых из горящей квартиры.

Уже в 8:05 пожар был потушен.

На место происшествия прибыли врачи. Они осмотрели спасенных жильцов.

Женщина и два ребенка госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Еще одной женщине и двоим мужчинам помощь медиков не понадобилась.

Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

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