8 августа
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Происшествия

В Сибири пенсионер расправился с супругой на глазах у 10-летнего внука

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против 66-летнего пенсионера по обвинению в жестоком убийстве своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Место преступления
Место преступления
СУ СК России по Омской области

По версии следствия, между пожилыми супругами вспыхнула ссора. В присутствии 10-летнего внука, который пытался помешать происходившему, пенсионер нанес ножом множество ударов жене, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. Подозреваемый с ножевым ранением в области шеи госпитализирован.

О происшествии прохожим рассказал внук, который выбежал на улицу за помощью. На место сразу выехали правоохранительные органы. Они провели осмотр жилища, изъяли орудие преступления и другие предметы со следами крови.

Сейчас следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего и причин конфликта. Расследование продолжается.

Ранее пьяный житель Алтайского края убил жену табуреткой.

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