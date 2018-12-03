В Сочи обнаружили тело бывшего депутата от «Единой России»

От полученных повреждений потерпевший скончался.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство», обстоятельства произошедшего выясняются.
Широбоков был депутатом горсобрания Сочи от партии «Единая Россия» в 2000-х годах и входил в городскую депутатскую комиссию по земельным вопросам, пишет «Росбалт».
Также он был известен как глава жилищно-строительного кооператива «Альфа». В последнее время деятельность руководства ЖСК сопровождалась скандалами с пайщиками в связи с неэффективным расходованием фондов.