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Происшествия

В соцсетях рассказали о гибели школьницы из Рубцовска после воспитательной беседы

12-летняя ученица рубцовского лицея «Эрудит» скончалась после воспитательной беседы, сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск».

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

В заметке уточняется, что 12-летняя девочка умерла 8 апреля. Утверждается, что ребенку стало плохо после разговора с завучем лицея.

«Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в Тик Токе. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается», — рассказали в сообществе.

Согласно неподтвержденной информации, девочка совершила суицид.

Информация уточняется.

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