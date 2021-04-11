В соцсетях рассказали о гибели школьницы из Рубцовска после воспитательной беседы

В заметке уточняется, что 12-летняя девочка умерла 8 апреля. Утверждается, что ребенку стало плохо после разговора с завучем лицея.

«Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в Тик Токе. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается», — рассказали в сообществе.