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В США на борту самолёта произошла внезапная вспышка заболевания

Пассажирский самолет, прилетевший в Нью-Йорк из Дубая, поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров, сообщает Газета.ру. Как отмечается, на борту самолета находилось около 500 человек, 10 из них были госпитализированы.

Водяная арка в аэропорту для новых рейсов.
Водяная арка в аэропорту для новых рейсов.
zia.aero

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди 5 сентября, и сразу после посадки около 100 человек пожаловались на плохое самочувствие: кашель и температуру выше 37,7. Как сообщает телекомпания NBC, людей на борту рвало прямо во время полета. По мнению авиакомпании, причиной массового недомогания могло стать пищевое отравление, либо грипп. Попасть на борт вирус мог во время остановки в Мекке, где сейчас бушует эпидемия заболевания.

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний осмотрели пострадавших и госпитализировали троих пассажиров и семерых членов экипажа. «Безопасность и здоровье наших пассажиров для нас в приоритете», — написала в своем твиттере авиакомпания Emirates.

Власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.

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