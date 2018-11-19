В центре Красноярска нашли труп вице-спикера краевого парламента

В центре Красноярска найдено тело вице-спикера регионального парламента Алексея Клешко. Как сообщил источник в экстренных службах региона, труп найден около 07:00 местного времени возле дома по улице Декабристов. Тело Клешко находилось возле подъезда его дома, дверь в квартиру была закрыта изнутри, пишет tvk6.ru.

У дома, где погиб вице-спикер Заксобрания Красноярского края.

Предварительно, причиной смерти стало падение с высоты. В краевом главке МВД комментировать ситуацию не стали, а в Следственном комитете сообщили, что предоставят информацию позднее, пишет РИА Новости.

В Заксобрании Красноярского края Клешко возглавлял фракцию «Единая Россия», был председателем комитета по по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, пишет ura.ru. Входил в комитет по образованию, культуре и спорту.

На месте происшествия работают все экстренные службы города.

Последний пост в социальных сетях Алексея Клешко посвящен посещению Успенского монастыря.

Что известно об Алексее Клешко

Алексей Клешко родился 2 апреля 1970 года в Абакане. С начала 90-х годов начал заниматься журналистикой. Долгое время был бессменным ведущим программы «После новостей» на ТВК.

В 1996 году стал депутатом Горсовета Красноярска. С 2001 г. являлся депутатом Заксобрания края.

В 2014 году — победитель Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» в номинации «Лучший интервьюер».