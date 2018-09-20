В Заринске мужчина разбил прохожей голову камнем и сорвал с шеи цепочку

В Заринске злоумышленник несколько раз ударил женщину камнем по голове. После этого он сорвал с ее шеи цепочку и убежал, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ЧП произошло на одном из пустырей около железной дороги. Злоумышленник несколько раз ударил камнем по голове 59-летнюю прохожую. Затем он сорвал с шеи женщины цепь и крест. После этого мужчина убежал.

Потерпевшей помогли прохожие, они же вызвали на место преступления медиков и полицейских. Женщину госпитализировали с травмой головы.

Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Заринского района. У мужчины нашли похищенные цепь с крестом.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей