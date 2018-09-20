В Заринске мужчина разбил прохожей голову камнем и сорвал с шеи цепочку

ЧП произошло на одном из пустырей около железной дороги. Злоумышленник несколько раз ударил камнем по голове 59-летнюю прохожую. Затем он сорвал с шеи женщины цепь и крест. После этого мужчина убежал.
Потерпевшей помогли прохожие, они же вызвали на место преступления медиков и полицейских. Женщину госпитализировали с травмой головы.
Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Заринского района. У мужчины нашли похищенные цепь с крестом.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей