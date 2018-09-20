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В Заринске мужчина разбил прохожей голову камнем и сорвал с шеи цепочку

В Заринске злоумышленник несколько раз ударил женщину камнем по голове. После этого он сорвал с ее шеи цепочку и убежал, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Камень, которым ударили женщину.
Камень, которым ударили женщину.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ЧП произошло на одном из пустырей около железной дороги. Злоумышленник несколько раз ударил камнем по голове 59-летнюю прохожую. Затем он сорвал с шеи женщины цепь и крест. После этого мужчина убежал.

Потерпевшей помогли прохожие, они же вызвали на место преступления медиков и полицейских. Женщину госпитализировали с травмой головы.

Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Заринского района. У мужчины нашли похищенные цепь с крестом.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей

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