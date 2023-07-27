27 июля
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Происшествия

Военные свергли президента в Нигере

Нигерийские военные добились отстранения с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытия границ республики. Об этом сообщает агентство Reuters.

Армия
Армия
FreePik

О своем решении военные объявили в эфире национального телевидения. Они заявили, что гарантируют физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

Свой поступок военные мятежники обосновали тем, что решили таким образом "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации".

Дополнительно военные объявили о закрытии границ Республики Нигер и ввели общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 по местному времени.

По данным Agence France-Presse, военные мятежники также объявили о приостановке работы всех учреждений в стране.

Ранее масштабные протестные акции прошли во Франции. Активисты перешли к погромам и вандализму. По данным РИА Новости, они грабили бутики и поджигали здания.

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