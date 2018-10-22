Вредоносная программа списала деньги с карты жительницы Алтая

Женщина рассказала, что хотела открыть производство пельменей на дому и взяла кредит в одном из банков республиканской столицы. Она купила оборудование и ингредиенты, а также разместила рекламное объявление в интернете.
Через несколько дней на телефон сельчанки пришло сообщение с предложением о сотрудничестве. Для получения подробной информации предлагали открыть прикрепленную ссылку. Женщина кликнула и установила на смартфон вредоносную программу.
После этого произошел сбой на телефоне. Перезагрузив его, женщина получила SMS о списании со счета 3,5 тысяч рублей.
Смартфон изъяли и направили на экспертизу. Полицейские проводят проверку.