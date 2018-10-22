Вредоносная программа списала деньги с карты жительницы Алтая

В Республике Алтай женщина перешла по ссылке и установила на телефон опасную программу. После этого с карты исчезли 3,5 тысячи рублей, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Женщина рассказала, что хотела открыть производство пельменей на дому и взяла кредит в одном из банков республиканской столицы. Она купила оборудование и ингредиенты, а также разместила рекламное объявление в интернете.

Через несколько дней на телефон сельчанки пришло сообщение с предложением о сотрудничестве. Для получения подробной информации предлагали открыть прикрепленную ссылку. Женщина кликнула и установила на смартфон вредоносную программу.

После этого произошел сбой на телефоне. Перезагрузив его, женщина получила SMS о списании со счета 3,5 тысяч рублей.

Смартфон изъяли и направили на экспертизу. Полицейские проводят проверку.