«Яжемать» из Барнаула «искупала» в снегу 9-летнего обидчика дочери и пошла под суд

По решению суда жительница Барнаула должна будет заплатить довольно большой штраф за то, что окунула в снег 9-летнего мальчика. Таким образом она попыталась «отомстить» ему за то, что он обидел ее дочь, сообщает управление юстиции Алтайского края. В суд подали родители мальчика.

Дети играли в снежки во дворе частного дома (дата происшествия не сообщается). 9-летний мальчик случайно попал в лицо своей сверстнице. Та обиделась и пожаловалась маме.

И вот тогда возмущенная мать решила отомстить обидчику — подошла к ребенку и «умыла» его в снегу. Из-за этого на лице у мальчика образовался кровоподтек — он, впрочем, не причинил вреда здоровью.

Родители мальчика не стали терпеть и дошли до суда. На судебном заседании женщина своей вины не отрицала. Она объяснила: таких последствий не ожидала — хотела лишь проучить обидчика дочери и дать ему понять, что он поступил плохо.

Дело рассматривал мировой судья участка № 6 Железнодорожного района Барнаула. В итоге мать девочки привлекли к административной ответственности за нанесенные побои.

Ей придется заплатить штрафа в размере 5 тыс. рублей.