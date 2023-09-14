Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер арестовали за продажу про наркотиков

Уголовное дело было возбуждено за покушение на сбыт в особо крупном размере.
Рамиле Искандер грозит до 20 лет колонии.
Ранее полицейские переплыли реку, чтобы поймать закладчика героина.
Наркотики были обнаружены в доме Рамили Хисамовой в ходе обысков и в салоне ее автомобиля. Правоохранительные органы изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина, сообщает Telegram-канал "SHOT".
Уголовное дело было возбуждено за покушение на сбыт в особо крупном размере.
Рамиле Искандер грозит до 20 лет колонии.
Ранее полицейские переплыли реку, чтобы поймать закладчика героина.
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