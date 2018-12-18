Житель Новоалтайска убил соседа в подъезде

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Новоалтайска. Мужчину обвиняют в убийстве соседа, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 29 сентября 2018 года компания праздновала день рождения сожительницы обвиняемого. Мужчина поссорился с 41-летним соседом, потому что тот не хотел возвращать деньги, которые дали ему для покупки спиртного.

Вскоре злоумышленник взял нож, вышел на лестничную площадку между первым и вторым этажами и ударил соседа в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.