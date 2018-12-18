Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
199

Житель Новоалтайска убил соседа в подъезде

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Новоалтайска. Мужчину обвиняют в убийстве соседа, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож.
Нож.
СС0

По данным следствия, вечером 29 сентября 2018 года компания праздновала день рождения сожительницы обвиняемого. Мужчина поссорился с 41-летним соседом, потому что тот не хотел возвращать деньги, которые дали ему для покупки спиртного.

Вскоре злоумышленник взял нож, вышел на лестничную площадку между первым и вторым этажами и ударил соседа в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость