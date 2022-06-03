3 июня
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Происшествия

Барнаульцы пожаловались на запах вони и гнили

Жители барнаульского поселка Октябрьский пожаловались на едкий запах гнили и вони на улицах, сообщает Barnaul22.

Противогаз.
Противогаз.
СС0

Местные предположили, что рядом с населенным пунктом есть выбросы, запах которых ветер разносит по всей округе.

«В течение дня по всему поселку периодически возникает смрад, который напоминает гниль, запах испорченных продуктов и кислотности. На улицу выйти невозможно. От вони начинают слезиться глаза», — рассказали сельчане.

Они добавили, что, по некоторой информации, учхоз «Пригородный» якобы сливает на отходы от коров на поля посреди жилого массива.

А свинокомплекс в Новосибирской области подозревают в отравлении притоков Оби. Там на берега выбросило мертвую рыбу, а вода окрасилась в бурый цвет. Отдает запахом навоза.

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