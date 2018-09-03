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4 сентября
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Жительница Барнаула отдала грабителю все золотые украшения, а потом выпила с ним

В Рубцовске женщину ограбил случайный знакомый. Полицейские задержали 48-летнего подозреваемого, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0.

В июле 45-летняя жительница Барнаула на сайте знакомств начала общаться с мужчиной из Рубцовска. После переписки потерпевшая позвала приятеля в гости, а после этого сама решила съездить в Рубцовск.

Выяснилось, что мужчина женат. Для встречи он снял комнату, в которой пара и выпивала. Вечером злоумышленник ушел домой, чтобы решить конфликт с женой. Он вернулся ночью и достал из-под куртки предмет, похожий на пистолет. Злоумышленник приказал женщине снять все украшения.

Потерпевшая отдала все золото, и знакомые продолжили выпивать. На следующий день женщина уехала в Барнаул, а ее приятель отнес чужие украшения в ломбард. Среди них были золотые кольца, серьги, цепочка и браслет.

Женщина обратилась в полицию, когда приехала в Барнаул. Злоумышленника задержали. У него изъяли пневматический пистолет и залоговые билеты на похищенные украшения. Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое.

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