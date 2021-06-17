Жительница Барнаула спрыгнула с Нового моста в реку

Сообщение о том, что неизвестная женщина спрыгнула с Нового моста в Обь поступило спасателям вечером 17 июня. Информацию об это, со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю, опубликовал на своей странице в ВК «Инцидент. Барнаул».