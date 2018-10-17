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17 октября
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Происшествия
57

Жителя Алтая отправят в колонию на 9 лет за жестокое убийство

В Республике Алтай 48-летнего уроженца Онгудайского района признали винновым в убийстве на животноводческой стоянке, пишет СУ СКР по региону.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Следствие и суд установили, что все произошло 1 мая около 19 часов на территории Ябоганского сельского поселения Усть-Канского района. В урочище «Сары-Кобы» работники животноводческой стоянки выпивали и поссорились.

Злоумышленник без определенного места жительства много раз ударил 55-летнего мужчину руками и ногами. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и грудины. Вскоре он скончался на месте происшествия.

Суд признал злоумышленника виновным. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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