Жителя Алтая отправят в колонию на 9 лет за жестокое убийство

Следствие и суд установили, что все произошло 1 мая около 19 часов на территории Ябоганского сельского поселения Усть-Канского района. В урочище «Сары-Кобы» работники животноводческой стоянки выпивали и поссорились.
Злоумышленник без определенного места жительства много раз ударил 55-летнего мужчину руками и ногами. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и грудины. Вскоре он скончался на месте происшествия.
Суд признал злоумышленника виновным. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.