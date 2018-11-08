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8 ноября
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Жителя Славгорода осудили за жестокое избиение пожилой женщины

28-летнего жителя Славгорода суд признал виновным в жестоком избиении и непреднамеренном убийстве 77-летней женщины. По данным следствия, мужчина в пьяном состоянии избил ее руками и ногами, а затем оставил лежать на снегу и скрылся, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

В феврале 2018 года рано утром пьяный житель Славгорода возвращался из кафе домой и зашел на территорию домовладения пожилой женщины. Увидев постороннего мужчину, хозяйка дома вышла и попыталась выгнать его. Произошел конфликт, мужчина стал избивать пожилую женщину, а потом скрылся, оставив потерпевшую лежать на снегу.

Женщину в бессознательном состоянии обнаружили родственники. Ее доставили в больницу, но через несколько дней женщина скончалась.

Преступление удалось раскрыть быстро, мужчину задержали. Его признали виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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