А есть ли цены ниже? Студии на Шумакова, 21 всего за 750 000 рублей

Изюминкой комплекса являются двухуровневые студии расположенные на последнем 7 этаже комплекса. Высота потолков там — 5,2 метра. Спланирован второй свет в гостиной и огромная лоджия.
СКАЙ-М — это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся необходимая инфраструктура для комфортной и безопасной жизни:
- Консьеж сервис;
- Круглосуточная охрана;
- Уборка, прачечная;
- Спортивная площадка;
- Интерактивная детская площадка.
Внимание! Предложение ограниченно! Студии в Комплексе СКАЙ-М всего за 750 000 рублей* ждут своих покупателей!
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info
Телефон отдела продаж +7 (963)-505−87−79
*информация о стоимости действительна на момент публикации