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А есть ли цены ниже? Студии на Шумакова, 21 всего за 750 000 рублей

Строительство комплекса на Шумакова, 21 идет полным ходом. Ввод в эксплуатацию планируется зимой, в I квартале 2019 года. Каркас и стены здания полностью готовы. Завершено строительство и утепление кровли. На очереди — остекление и установка фасада. Кстати — пробная установка оконных блоков уже проведена.

СКАЙ-М
СКАЙ-М
архив ООО "Сентябрь".

Изюминкой комплекса являются двухуровневые студии расположенные на последнем 7 этаже комплекса. Высота потолков там — 5,2 метра. Спланирован второй свет в гостиной и огромная лоджия.

СКАЙ-М — это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся необходимая инфраструктура для комфортной и безопасной жизни:

  • Консьеж сервис;
  • Круглосуточная охрана;
  • Уборка, прачечная;
  • Спортивная площадка;
  • Интерактивная детская площадка.

Внимание! Предложение ограниченно! Студии в Комплексе СКАЙ-М всего за 750 000 рублей* ждут своих покупателей!

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info

Телефон отдела продаж +7 (963)-505−87−79

*информация о стоимости действительна на момент публикации

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