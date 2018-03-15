"АдалинСтрой" рассказал о ЖК для поколения Z

Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой". Строительство ЖК "Марс" . Фото : Архив фото компании "АдалинCтрой".

Новостройка Барнаула: этап строительства

Первый дом ЖК "Марс" возводят на улице Попова, 142. Это будет 16-этажная высотка из трех блок-секций. Кроме нее в комплексе предусмотрены еще два дома.

ЖК "Марс" строят с космической скоростью. Еще несколько месяцев назад на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова было пустое поле. Сейчас первую блок-секцию дома возвели до уровня второго, а в некоторых местах и четвертого этажа. Работа на площадке кипит. Каждый день сюда выходят более десятка каменщиков, крановщик и другие специалисты.

Роман Токмаков,

руководитель отдела продаж компании "АдалинСтрой":

- Мы работаем по заранее составленному графику и соблюдаем его. Сдача дома планируется в конце 2019 начале 2020 года. Для этого у компании есть все необходимые ресурсы, в том числе финансовые. Это гарантирует, что мы построим дом в срок.

Кому нужно купить новостройку в ЖК "Марс"

"Марс" адресован горожанам нового формата. Во-первых, это статусный дом, которым можно гордиться: его строят в престижном районе новостроек из кирпича — материала, который сам за себя говорит о надежности и долговечности. Еще это будет красивый и теплый дом: фасад ЖК выполнен с применением технологии "мокрый фасад".

Во-вторых, в "Марсе" создали мастер-зоны в квартирах — обособленные территории со своей программой. В родительских мастер-зонах — это отдых и интимное уединение. В гостевых — возможность отлично провести время в кругу друзей и родственников, оставив приватные зоны за границами общения. Достигается это за счет размещения отдельного санузла для выбранной зоны, места для хранения вещей (гардеробной) и самой геометрией пространства.

В-третьих, ЖК "Марс" - это место для современного детства. Для людей, которых уже назвали поколением Z. Они отличаются тем, что легко живут в киберпространстве и хотят в реальности получать такой же комфорт. Потому в "Марсе" задумали дворы с особыми аттракционами и городками для малышей. Ну а родителей таких "космических" детей "АдалинСтрой" предлагает специальную "видеоняню" - систему наблюдения за прогулочными площадками.

Как купить квартиру в ЖК "Марс"

Квартиру в ЖК "Марс" можно купить, воспользовавшись несколькими программами. Одна из самых популярных — это комфортная рассрочка платежа. Вторая, не менее востребованная, - ипотека. Чтобы она заработала, компания "АдалинСтрой" подписала договор о сотрудничестве с ведущими банками страны — со Сбербанком и ВТБ. Это значит, что проект прошел полную проверку со стороны финансистов и они убедились в надежности и состоятельности застройщика.

Организовать сделку поможет эксклюзивный партнер "Сеть офисов недвижимости "МИЭЛЬ". Специалисты агенства оформят необходимые документы, организуют продажу имеющегося жилья и, наконец, подберут лучшую квартиру в новом доме.

Справка

"АдалинСтрой" входит в группу разнопрофильных компаний. Это одна из ведущих строительных компаний Барнаула. Барнаульцам уже известны ее грандиозные проекты в центре города — это дом на Партизанской, 92, жилой комплекс "Большая медведица", ЖК "Марс" на Попова, 142. Кроме того, компания приступила к строительству нового жилого комплекса на улице Взлетная 2л.

"Сеть офисов недвижимости – "МИЭЛЬ" – крупнейшая федеральная сеть, которая насчитывает более 110 офисов по всей стране и три партнерских офиса за рубежом. Офис "В Барнауле" работает с января 2016 года и является эксклюзивным партнером продаж компании "АдалинСтрой". Это выгодное партнерство обеспечивает покупателям индивидуальный подход и высокий уровень сервиса.

Офисы продаж: г. Барнаул, ТЦ "Проспект", 3 этаж, пр. Ленина, 39 Стройплощадка, ул. Попова, 142 Телефон: 8 (3852) 533-233

Застройщик ООО "АдалинСтрой". Проектные декларации на сайте www.adalinstroy.ru.