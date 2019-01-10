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Недвижимость
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Алтайская госинспекция прокомментировала причины ареста застройщика «Демидов-парка»

Накануне краевые СМИ распространили информацию об аресте строителя Юрия Шрамко, который возводил ЖК «Демидов-парк» в Новоалтайске: он содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Однако Ольга Дерявская, замруководителя краевой Госинспекции, рассказала altapress.ru, что судебные тяжбы Юрия Шрамко не имеют отношения к долгострою компании «Аспект».

Юрий Шрамко, генеральный директор ГК "Партнер".
Юрий Шрамко, генеральный директор ГК "Партнер".
Олег Богданов

По словам Ольги Дерявской, Юрий Шрамко действительно задержан, но ему предъявляют претензии по строительству ЖК «Брюсов-парк» в Москве.

«Мы не обращали внимание на эти события, потому что юридически этот предприниматель не имеет отношения к алтайскому ЖК „Демидов-парк“. Мы предпринимали все меры, чтобы закончить строительство объекта в Новоалтайске и передать квартиры дольщикам», — рассказала Ольга Дерявская.

Сейчас, отмечает Дерявская, «Демидов-парк» готовят к заселению: завершают отдельные строительные работы, оформляют документы. Источники altapress.ru говорят, что передать ключи собственникам собираются в течение первого квартала 2019 года, хотя планировалось, что это произойдет в декабре 2018-го. Об этом свидетельствует изменение в проектной декларации дома, также об этом на декабрьской пресс-конференции сообщал Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса.

«Банкфакс» пишет со ссылкой на дольщиков долгостроя, что на площадке еще идет строительство. Например, предстоит зашить часть фасада некоторых секций.

Чем известен Юрий Шрамко?

Юрия Шрамко связывают с алтайским долгостроем, потому что в 2014 году он возглавлял управляющую компанию «Партнер-Сервис» и подписал первую проектную декларацию на многоэтажный дом на ул. Прудской, 40 (строение № 2). Ввести его собирались в июне 2016 года.

Еще в декабре 2016 года в рекламе дома писали: «Имя Юрия Шрамко было известно жителям Барнаула и Алтайского края — здесь он успешно работал в качестве депутата Барнаульской городской Думы, а теперь, за последние 3 года он, являясь генеральным директором ООО „ГК Партнер“, прославился своим умением создавать жилье высокого уровня по доступным ценам».

Юридически уже 30 декабря 2014 года УК «Партнер-сервис» возглавил А.М. Дьяченко. После смены еще двух управленцев весной гендиректором УК стал Владимир Шрамко — старший брат Юрия.

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