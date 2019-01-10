Алтайская госинспекция прокомментировала причины ареста застройщика «Демидов-парка»

По словам Ольги Дерявской, Юрий Шрамко действительно задержан, но ему предъявляют претензии по строительству ЖК «Брюсов-парк» в Москве.

«Мы не обращали внимание на эти события, потому что юридически этот предприниматель не имеет отношения к алтайскому ЖК „Демидов-парк“. Мы предпринимали все меры, чтобы закончить строительство объекта в Новоалтайске и передать квартиры дольщикам», — рассказала Ольга Дерявская.