Алтайская госинспекция прокомментировала причины ареста застройщика «Демидов-парка»

По словам Ольги Дерявской, Юрий Шрамко действительно задержан, но ему предъявляют претензии по строительству ЖК «Брюсов-парк» в Москве.
«Мы не обращали внимание на эти события, потому что юридически этот предприниматель не имеет отношения к алтайскому ЖК „Демидов-парк“. Мы предпринимали все меры, чтобы закончить строительство объекта в Новоалтайске и передать квартиры дольщикам», — рассказала Ольга Дерявская.
Сейчас, отмечает Дерявская, «Демидов-парк» готовят к заселению: завершают отдельные строительные работы, оформляют документы. Источники altapress.ru говорят, что передать ключи собственникам собираются в течение первого квартала 2019 года, хотя планировалось, что это произойдет в декабре 2018-го. Об этом свидетельствует изменение в проектной декларации дома, также об этом на декабрьской пресс-конференции сообщал Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса.
«Банкфакс» пишет со ссылкой на дольщиков долгостроя, что на площадке еще идет строительство. Например, предстоит зашить часть фасада некоторых секций.
Чем известен Юрий Шрамко?
Юрия Шрамко связывают с алтайским долгостроем, потому что в 2014 году он возглавлял управляющую компанию «Партнер-Сервис» и подписал первую проектную декларацию на многоэтажный дом на ул. Прудской, 40 (строение № 2). Ввести его собирались в июне 2016 года.
Еще в декабре 2016 года в рекламе дома писали: «Имя Юрия Шрамко было известно жителям Барнаула и Алтайского края — здесь он успешно работал в качестве депутата Барнаульской городской Думы, а теперь, за последние 3 года он, являясь генеральным директором ООО „ГК Партнер“, прославился своим умением создавать жилье высокого уровня по доступным ценам».
Юридически уже 30 декабря 2014 года УК «Партнер-сервис» возглавил А.М. Дьяченко. После смены еще двух управленцев весной гендиректором УК стал Владимир Шрамко — старший брат Юрия.