Барнаульские дачники скопом продают участки на Змеиногорском тракте под поселок

Собственники дачных участков в одном из поселков на Змеиногорском тракте договорились продать их под строительство поселка. В объявлении на Авито они предлагают 50 га земли за 25 млн рублей. Автор рассказал altapress.ru, что дачники планируют привлечь инвестора для развития проекта.
Территория расположена рядом с дачным поселком Монтажник в отдалении от Змеиногорского тракта, указано в объявлении. Часть участков заброшены, остальные по-прежнему обрабатывают дачники. Автора объявления рассказал, что собственники общем на собрании приняли решение продать свое имущество сообща.
Организаторы рассчитывают найти инвестора, который согласится развивать поселок: проведет коммуникации, дороги и в целом начнут строительство домов. В объявлении сказано, что уже готов проект поселка на 420 участков. В том числе там есть малоэтажные блокированные дома.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.