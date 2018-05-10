Барнаульские дачники скопом продают участки на Змеиногорском тракте под поселок

Территория расположена рядом с дачным поселком Монтажник в отдалении от Змеиногорского тракта, указано в объявлении. Часть участков заброшены, остальные по-прежнему обрабатывают дачники. Автора объявления рассказал, что собственники общем на собрании приняли решение продать свое имущество сообща.

Организаторы рассчитывают найти инвестора, который согласится развивать поселок: проведет коммуникации, дороги и в целом начнут строительство домов. В объявлении сказано, что уже готов проект поселка на 420 участков. В том числе там есть малоэтажные блокированные дома.