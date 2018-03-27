Больше метров от "Большой Медведицы" для больших семей и сити-бокс в подарок.

ЖК "Большая Медведица" предлагает свои будущим новоселам воспользоваться горящим предложением – при покупке трехкомнатной квартиры, вы получаете индивидуальный сити-бокс в подарок!

Квартиры от "Большой Медведицы" отличаются не только общей просторной площадью, но и свободным зонированием каждой комнаты. Так каждый член семьи будет чувствовать себя уютно и свободно в своей зоне. Все квартиры представлены площадью от 80 кв.м. и встроенной гардеробной. Гостиная, детская или спальня – вы сможете обустроить комнаты с учетом собственных вкусов и современных тенденций. Трехкомнатная квартира станет идеальным пространством для реализации самых смелых идей большой семьи.

Каждая квартира ЖК "Большая Медведица" оснащена одной или двумя лоджиями с панорамным остеклением. Такой прием не только придает квартире более эстетичный вид, но и пропускает в помещение большее количество солнечного света, который так важен для хорошего самочувствия человека.

Покупатели трехкомнатных квартир получат целых два ключа – от собственной квартиры и от персонального сити-бокса! Сити-бокс – индивидуальное помещение в подземном паркинге, площадью до 20 кв.м., в котором можно хранить крупногабаритные вещи. Коляски, велосипеды или лыжи можно спокойно убирать с лоджии и помещать на хранение в сити-бокс. Гидроизоляция и вентиляция в помещении исключает образование влаги или промерзаний в хранилище, что гарантирует сохранность всех вещей.

Дома ЖК "Большая Медведица" построены с учетом всех предпочтений, необходимых для современного человека. Оборудованные безопасные детские площадки сделают каждую прогулку мамы и малыша запоминающейся и веселой, а уличные тренажеры помогут спортсменам поддерживать форму. В шаговой доступности находятся вся социальная и деловая инфраструктуры города. Из окон "Большой Медведицы" открываются потрясающие виды на Нагорный парк, Обь и историческую часть города.

Купить квартиру в "Большой Медведице" легче, чем кажется. На выбор покупателя предлагаются различные способы покупки — полная оплата, ипотека или материнский капитал в качестве первоначального взноса. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО "Сбербанк России", Банк ВТБ (ПАО), АО "Газпромбанк" и других. Выгодное предложение "Большая Медведица" приготовила для семей, у которых в этом году случилось пополнение или оно только планируется. Новая льготная ипотека со ставкой 6%* годовых выдается родителям, у кого в 2018 году появился второй или третий малыш!

Акция действует до 30 апреля 2018 года. Подробности акции и детальную информацию о жилом комплексе можно узнать по телефону 533-233. Или на сайте ЖК "Большая Медведица" – gk-bm.ru. Мы в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук.

Условия

*6% - годовая процентная ставка по кредиту ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). Условия действительны на 07.02.2018 г. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalin-stroy.ru/objects