Огромный коттедж продают в селе Бобровка за 70 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Дом с библиотекой и большой гардеробной продают в прирогоде Барнаула за 70 млн рублей.

Общая площадь дома 515 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 135 тыс. рублей.

Территория условно разделена на несколько зон, одна из которых — это сад с плодовыми деревьями и ягодами. Вторая часть — это сквер-парк, в котором ландшафтная архитектура наполняет собой разнообразным цветением многолетних кустарников и зеленью хвойных деревьев, среди которых уютно расположились гостевой дом с камином, гараж с площадкой для парковки. Третья зона – это зона отдыха и приема гостей (барбекю и многое другое).

Выдержана единая архитектура со своим неповторимым стилем как внутри самого дома, так и по всей территории участка.

Дом с библиотекой и большой гардеробной продают в прирогоде Барнаула за 70 млн рублей. "Авито"

Отмечается, что вся территория огорожена, установлены входные двери и автоматические сдвижные ворота. На входе и в помещениях установлена современная надежная система допуска.

В цокольном этаже расположены SPA-зона с камином, спортзал, инженерные комнаты, котельная с современным оборудованием и отдельным выходом во двор.

На первом этаже расположены просторная гостиная с камином, кухня-гостиная с настоящей русской печью, большая спальня, зимний сад и санузлы.

На втором этаже расположены три спальные комнаты, просторная гардеробная комната, библиотека с рабочим кабинетом и санузлы.

На мансардном этаже расположена просторная комната отдыха. По всей территории и в самом коттедже установлены камеры системы видеонаблюдения с записью.

Дом с библиотекой и большой гардеробной продают в прирогоде Барнаула за 70 млн рублей. "Авито"

На территории расположен гостевой дом — здание со свободной планировкой.

Гараж с двумя автоматическими воротами для размещения двух автомобилей, на втором этаже обустроено помещение с санузлом для проживания охранника и садовника.

Также на территории выкопан настоящий колодец глубиной восемь колец с чистейшей питьевой водой, снабжающий в том числе и автоматическую систему полива.

Зона барбекю обустроена различными печами ручной кладки: печью-коптильней, зоной барбекю и печью для пиццы.

Недалеко от коттеджа течет река Бобровка с высокими неподтопляемыми берегами.

Ранее сообщалось, что коттедж с цветной кухней продают в Барнауле за 20,5 млн рублей.

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