Дом сдан. Готовые квартиры в центре от 1260000 рублей

Началась итоговая распродажа квартир в жилом комплексе «Изумрудный». Дом расположен в центральной части города Барнаула на улице Песчаной, по соседству с основными ВУЗами города: АГУ, Политехнический университет, Медицинский университет, БЮИ. И всего 10 минут пешком до ЦУМ.